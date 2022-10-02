Тен Хаг отреагировал на призывы не брать Роналду на ЧМ-2022

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировал на призывы в СМИ не брать Криштиану Роналду на чемпионат мира — 2022 в составе сборной Португалии.

«Я уверен, что Роналду вернётся в сборную. Он забивал голы всю свою карьеру и в этому году сделает то же самое. А потом, думаю, все замолчат», — цитирует тен Хага Sky Sports.

Ранее в Португалии призвали посадить Роналду на скамейку запасных в матче Лиги наций с Испанией. Также футболист после игры за национальную команду выкинул капитанскую повязку.

Напомним, что ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 18 ноября по 20 декабря. Сборная Португалии сыграет в Группе H с командами Ганы, Уругвая и Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду не появится на официальном постере ЧМ-2022 в Катаре.