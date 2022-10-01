Daily Mail: Роналду не появится на официальном постере ЧМ-2022 в Катаре

Нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду не будет в числе футболистов, которые появятся на постерах чемпионата мира 2022 года в Катаре.

По информации Daily Mail, каждая страна выберет по одному игроку, изображение которого появится на небоскрёбе в Дохе. Отмечается, что в сборной Португалии выбор пал на Диогу Жоту и Бруно Фернандеша.

Напомним, что ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 18 ноября по 20 декабря. Сборная Португалии сыграет в группе H с командами Ганы, Уругвая и Южной Кореи.

Ранее мама Роналду рассказала, когда её сын закончит играть в футбол.