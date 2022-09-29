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Мама Роналду рассказала, когда её сын закончит играть в футбол

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Долореш Авейру, мать португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщила, что футболист продолжит выступать до 40 лет.
Мама Роналду рассказала, когда её сын закончит играть в футбол
  • Gettyimages.ru

«Криштиану будет играть до 40 лет? Так и должно быть. У него есть желание, он будет выступать до 40», — цитирует Авейру iG.

Она также подчеркнула, что если Роналду не перейдёт в «Спортинг», то сын футболиста, Криштиану-младший, будет выступать за португальский клуб.

Напомним, что португальский нападающий летом 2021 года перешёл в «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне футболист принял участие в восьми матчах и забил один мяч.

Роналду известен по выступлениям за испанский «Реал Мадрид», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг».

Португалец пять раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось, что Роналду бросил капитанскую повязку после поражения от Испании в матче групповой стадии Лиги наций УЕФА.

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