Бывший помощник Карреры в «Спартаке» может временно возглавить сборную Украины
- РИА Новости
Гомес работает в тренерском штабе Сергея Реброва в клубе «Аль-Айн» (ОАЭ).
По информации TaToTake, Ребров является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Украины. Отмечается, что по контракту он должен до конца сезона проработать в клубе, поэтому Гомес может временно возглавить национальную команду Украины.
Напомним, что в настоящий момент украинскую сборную возглавляет Александр Петраков. Под его руководством команда не смогла выйти в финальную часть ЧМ-2022 по футболу.
Ранее Александр Петраков прокомментировал жалобу РФС на его слова.