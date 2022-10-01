Бывший помощник Карреры в «Спартаке» может временно возглавить сборную Украины

Испанский тренер Висенте Гомес в ближайшее время может стать главным тренером сборной Украины по футболу.

Гомес работает в тренерском штабе Сергея Реброва в клубе «Аль-Айн» (ОАЭ).

По информации TaToTake, Ребров является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Украины. Отмечается, что по контракту он должен до конца сезона проработать в клубе, поэтому Гомес может временно возглавить национальную команду Украины.

Напомним, что в настоящий момент украинскую сборную возглавляет Александр Петраков. Под его руководством команда не смогла выйти в финальную часть ЧМ-2022 по футболу.

Ранее Александр Петраков прокомментировал жалобу РФС на его слова.