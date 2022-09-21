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Главный тренер сборной Украины Петраков прокомментировал жалобу РФС на его слова

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Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался о штрафе со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за высказывания в адрес России.

«Я бы ещё раз повторил всё, что сказал. Это федерация, там решают юристы, меня послали. Но я от своих слов не отказываюсь. Правда ли, что на меня наложили штраф? Это правда, но я не знаю, какая там сумма», — сказал Петраков на пресс-конференции.

Напомним, что РФС направил письмо в УЕФА с просьбой отстранить главного тренера сборной Украины Петракова. Специалист призывал отстранить всех российских спортсменов от международных соревнований.

УЕФА, в свою очередь, вынес предупреждение и оштрафовал Петракова.

Ранее в РФС прокомментировали сообщение, что УЕФА оштрафовал тренера сборной Украины Петракова.

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