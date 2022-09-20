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В РФС прокомментировали сообщение, что УЕФА оштрафовал тренера сборной Украины Петракова

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В Российском футбольном союзе прокомментировали новость о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес предупреждение главному тренеру сборной Украины Александру Петракову за высказывания в адрес России.

«РФС до настоящего момента не получал от УЕФА и ФИФА официальных уведомлений по итогам обращения, связанного с дискриминационными высказываниями главного тренера сборной Украины. Если информация о предупреждении и штрафе соответствует действительности, мы удовлетворены фактом вынесения наказания как такового», — приводит слова комментария службы коммуникаций РФС «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Российский футбольный союз направил письмо в УЕФА с просьбой отстранить главного тренера национальной команды Украины Петракова. Украинский специалист призывал отстранить всех российских спортсменов от международных соревнований.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на информацию о возможном отстранении сборной России от участия в жеребьёвке чемпионата Европы — 2024.

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