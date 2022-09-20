Колосков: сборная России будет на жеребьёвке Евро-2024

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на информацию о возможном отстранении сборной России от участия в жеребьёвке чемпионата Европы — 2024.

«А я говорю, что наша сборная будет на этом событии! Если кто-то по мелкому что-то сказал, это не значит, что надо сразу подхватывать. Единственный источник, которому можно доверять в данной ситуации, — это УЕФА», — цитирует Колоскова Metaratings.ru.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

8 сентября в УЕФА сообщили, что решение по поводу допуска сборной России к жеребьёвке отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу 2024 года ещё не принято.

Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. В международном турнире примут участие 24 сборные.

Ранее президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что сборной России не будет на жеребьёвке Евро-2024.