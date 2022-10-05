Дюков считает, что Ларин должен понести наказание за нарушения
- РИА Новости
«Мне по‑человечески, безусловно, Ларина жалко. Но при этом судом было признано, что правонарушения имели место. И это не голословное обвинение, оно было доказано, были даны признательные показания. Так работать нельзя. Поэтому наказание он был должен понести», — сказал Дюков.
При этом глава РФС затруднился дать комментарий по поводу срока заключения.
«Я не специалист в области уголовного права, и мне сложно судить. Мое мнение, что решение является жёстким. Насколько оно обоснованно, должны говорить люди, которые в этом разбираются», — добавил Дюков.
28 сентября Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ларина к трём годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. По данным следствия, Ларин завышал число игроков в академии ради финансирования. Функционер работал в московском клубе с 2008 по 2021 год.
Ранее бывший вратарь «Торпедо», «Локомотива» и «Ростова» Илья Абаев признался, что был удивлён, что суд не принял во внимание показания тренера Леонида Слуцкого и футболистов при вынесении приговора Ларину.