Дюков считает, что Ларин должен понести наказание за нарушения

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на приговор бывшему директору академии «Чертаново» Николаю Ларину.

«Мне по‑человечески, безусловно, Ларина жалко. Но при этом судом было признано, что правонарушения имели место. И это не голословное обвинение, оно было доказано, были даны признательные показания. Так работать нельзя. Поэтому наказание он был должен понести», — сказал Дюков.

При этом глава РФС затруднился дать комментарий по поводу срока заключения.

«Я не специалист в области уголовного права, и мне сложно судить. Мое мнение, что решение является жёстким. Насколько оно обоснованно, должны говорить люди, которые в этом разбираются», — добавил Дюков.

28 сентября Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ларина к трём годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. По данным следствия, Ларин завышал число игроков в академии ради финансирования. Функционер работал в московском клубе с 2008 по 2021 год.

Ранее бывший вратарь «Торпедо», «Локомотива» и «Ростова» Илья Абаев признался, что был удивлён, что суд не принял во внимание показания тренера Леонида Слуцкого и футболистов при вынесении приговора Ларину.