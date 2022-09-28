Абаев — о приговоре Ларину: нас удивило, что суд не принял во внимание показания Слуцкого и футболистов

Бывший вратарь «Торпедо», «Локомотива» и «Ростова» Илья Абаев признался, что был удивлён, что суд не принял во внимание показания тренера Леонида Слуцкого и футболистов при вынесении приговора экс‑директору академии «Чертаново» Николаю Ларину.

«К сожалению, три года заключения в итоге, очень много. Мне тяжело оценить с юридической точки зрения, почему суд не принял во внимание показания Слуцкого и многих футболистов, но во время оглашения приговора нас это удивило», — цитирует Абаева «Матч ТВ».

28 сентября Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему директору футбольной академии «Чертаново» Николаю Ларину. Он приговорён к трём годам колонии общего режима по делу о мошенничестве.

По данным следствия, Ларин завышал число игроков в академии ради финансирования. Функционер работал в московском клубе с 2008 по 2021 год.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал приговор, вынесенный Ларину.