Сёмин: надо подавать апелляцию на приговор Ларину

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал приговор, вынесенный бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину.

«Надо подавать апелляцию на приговор суда. Я по сей день уверен, что человек работал в интересах российского футбола. Верю ли, что выйдет по УДО? Не знаю правил. Наверное, нужна апелляция, чтобы его освободили», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

28 сентября Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему директору футбольной академии «Чертаново» Николаю Ларину. Он приговорён к трём годам колонии общего режима по делу о мошенничестве.

По данным следствия, Ларин завышал число игроков в академии ради финансирования.

Ранее бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о приговоре Ларину.