Радимов — о приговоре Ларину: грустное событие не только для футбола, а вообще в жизни

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о заключении бывшего директора академии футбола «Чертаново» Николая Ларина.

«Я скажу то же самое, что и люди, выступавшие в поддержку Ларина. Верю ли, что выйдет по УДО? Откуда же я знаю? Мне бы хотелось этого. Не только мне, но и многим хотелось, чтобы он не сел вообще. Это грустное событие не только для футбола, а вообще в жизни», — цитирует Радимова «Чемпионат».

28 сентября Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему директору футбольной академии «Чертаново» Николаю Ларину. Он приговорён к трём годам колонии общего режима по делу о мошенничестве.

По данным следствия, Ларин завышал число игроков в академии ради финансирования.

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал приговор Ларину.