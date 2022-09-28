Осинькин: Ларин умел хорошо работать, но это не оценили

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал приговор экс-директору футбольной академии «Чертаново» Николаю Ларину.

«Ужас. Надеялись, что будет условный срок. Он умел хорошо работать. К сожалению, это не оценили. Больше не хочу ничего говорить», — цитирует Осинькина Metaratings.ru.

28 сентября Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему директору футбольной академии «Чертаново» Николаю Ларину. Он приговорён к трём годам колонии общего режима по делу о мошенничестве.

По данным следствия, Ларин завышал число игроков в академии ради финансирования.

Ранее защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков прокомментировал приговор, вынесенный бывшему директору футбольной академии «Чертаново» Ларину.