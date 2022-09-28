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Горшков — о приговоре Ларину: все чертановские ребята в шоке

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Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков прокомментировал приговор, вынесенный бывшему директору «Чертанова» Николаю Ларину.
Горшков — о приговоре Ларину: все чертановские ребята в шоке
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«Несправедливо. Все чертановские ребята сейчас в шоке. Верю, что Николай Юрьевич Ларин выйдет по УДО как можно скорее. Но не думаю, что апелляция что-то изменит», — цитирует Горшкова «Чемпионат».

28 сентября Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему директору футбольной академии «Чертаново» Николаю Ларину. Он приговорён к трём годам колонии общего режима по делу о мошенничестве.

По данным следствия, Ларин завышал число игроков в академии ради финансирования.

Ранее адвокат Мария Эйсморт, представляющая интересы экс-директора «Чертанова» Ларина, заявила, что подаст апелляцию на решение суда.

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