Горшков — о приговоре Ларину: все чертановские ребята в шоке

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков прокомментировал приговор, вынесенный бывшему директору «Чертанова» Николаю Ларину.

«Несправедливо. Все чертановские ребята сейчас в шоке. Верю, что Николай Юрьевич Ларин выйдет по УДО как можно скорее. Но не думаю, что апелляция что-то изменит», — цитирует Горшкова «Чемпионат».

28 сентября Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему директору футбольной академии «Чертаново» Николаю Ларину. Он приговорён к трём годам колонии общего режима по делу о мошенничестве.

По данным следствия, Ларин завышал число игроков в академии ради финансирования.

Ранее адвокат Мария Эйсморт, представляющая интересы экс-директора «Чертанова» Ларина, заявила, что подаст апелляцию на решение суда.