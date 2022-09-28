военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Адвокат экс-директора «Чертаново» Ларина заявила, что подаст апелляцию на решение суда

Короткая ссылка
Адвокат Мария Эйсмонт, представляющая интересы бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина, заявила, что подаст апелляцию на решение суда.
Адвокат экс-директора «Чертаново» Ларина заявила, что подаст апелляцию на решение суда
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images

«Будем подавать апелляцию на решение суда. Когда — не знаем», — цитирует Эйсмонт «Чемпионат».

28 сентября Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему директору футбольной академии «Чертаново» Николаю Ларину. Он приговорён к трём годам колонии общего режима по делу о мошенничестве.

По данным следствия, Ларин завышал число игроков в академии ради финансирования.

Ранее футболист «Крыльев Советов» и сборной России Максим Глушенков прокомментировал приговор, вынесенный Ларину.

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить