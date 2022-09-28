Адвокат экс-директора «Чертаново» Ларина заявила, что подаст апелляцию на решение суда

Адвокат Мария Эйсмонт, представляющая интересы бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина, заявила, что подаст апелляцию на решение суда.

«Будем подавать апелляцию на решение суда. Когда — не знаем», — цитирует Эйсмонт «Чемпионат».

28 сентября Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему директору футбольной академии «Чертаново» Николаю Ларину. Он приговорён к трём годам колонии общего режима по делу о мошенничестве.

По данным следствия, Ларин завышал число игроков в академии ради финансирования.

Ранее футболист «Крыльев Советов» и сборной России Максим Глушенков прокомментировал приговор, вынесенный Ларину.