Адвокат экс-директора «Чертаново» Ларина заявила, что подаст апелляцию на решение суда
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«Будем подавать апелляцию на решение суда. Когда — не знаем», — цитирует Эйсмонт «Чемпионат».
28 сентября Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему директору футбольной академии «Чертаново» Николаю Ларину. Он приговорён к трём годам колонии общего режима по делу о мошенничестве.
По данным следствия, Ларин завышал число игроков в академии ради финансирования.
Ранее футболист «Крыльев Советов» и сборной России Максим Глушенков прокомментировал приговор, вынесенный Ларину.