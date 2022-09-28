Глушенков — о приговоре Ларину: я ошарашен
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«Я ошарашен данной новостью. Это просто беспредел, если честно. Желаю Николаю Юрьевичу сил, терпения. Мы будем поддерживать Николая Юрьевича как в быту, так и на поле», — цитирует Глушенкова «Спорт-Экспресс».
28 сентября Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему директору футбольной академии «Чертаново» Николаю Ларину. Он приговорён к трём годам колонии общего режима по делу о мошенничестве.
По данным следствия, Ларин завышал число игроков в академии ради финансирования.
Ранее полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал приговор, вынесенный Ларину.