Глушенков — о приговоре Ларину: я ошарашен

Футболист «Крыльев Советов» и сборной России Максим Глушенков прокомментировал приговор, вынесенный бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину.

«Я ошарашен данной новостью. Это просто беспредел, если честно. Желаю Николаю Юрьевичу сил, терпения. Мы будем поддерживать Николая Юрьевича как в быту, так и на поле», — цитирует Глушенкова «Спорт-Экспресс».

28 сентября Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему директору футбольной академии «Чертаново» Николаю Ларину. Он приговорён к трём годам колонии общего режима по делу о мошенничестве.

По данным следствия, Ларин завышал число игроков в академии ради финансирования.

Ранее полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал приговор, вынесенный Ларину.