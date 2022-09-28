Зиньковский о приговоре Ларину: большой удар и один из концов для детско-юношеского футбола

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал приговор, вынесенный бывшему директору «Чертанова» Николаю Ларину.

«Большой удар и один из концов для детско-юношеского футбола. Человек, который за последние годы сделал больше всего для детского футбола. Вот так с ним поступают. К сожалению, вот так всё закончилось для всех нас», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что надежда на положительный исход в деле Ларина была всегда.

28 сентября Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему директору футбольной академии «Чертаново» Николаю Ларину. Он приговорён к трём годам колонии общего режима по делу о мошенничестве.

По данным следствия, Ларин завышал число игроков в академии ради финансирования.

Ранее голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался о решении суда приговорить Ларина к трём годам колонии за мошенничество.