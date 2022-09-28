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Ломаев: приговор Ларину — полная несправедливость

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Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался о решении суда приговорить бывшего директора футбольной академии «Чертаново» Николая Ларина к трём годам колонии за мошенничество.
Ломаев: приговор Ларину — полная несправедливость
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Это полная несправедливость и непонимание людей, вынесших такой приговор. Сколько Николай Юрьевич сделал для футбола! Да и в принципе для многих игроков. Я думаю, что он сейчас может подать апелляцию», — цитирует Ломаева Sport24.

28 сентября Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему директору футбольной академии «Чертаново» Николаю Ларину. Он приговорён к трём годам колонии общего режима по делу о мошенничестве.

По данным следствия, Ларин завышал число игроков в академии ради финансирования.

Ранее сообщалось, что Антон Зиньковский и Наиль Умяров приехали на приговор Ларину в суд.

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