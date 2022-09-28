Ломаев: приговор Ларину — полная несправедливость

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался о решении суда приговорить бывшего директора футбольной академии «Чертаново» Николая Ларина к трём годам колонии за мошенничество.

«Это полная несправедливость и непонимание людей, вынесших такой приговор. Сколько Николай Юрьевич сделал для футбола! Да и в принципе для многих игроков. Я думаю, что он сейчас может подать апелляцию», — цитирует Ломаева Sport24.

28 сентября Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему директору футбольной академии «Чертаново» Николаю Ларину. Он приговорён к трём годам колонии общего режима по делу о мошенничестве.

По данным следствия, Ларин завышал число игроков в академии ради финансирования.

Ранее сообщалось, что Антон Зиньковский и Наиль Умяров приехали на приговор Ларину в суд.