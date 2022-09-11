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Карпин — о Fan ID: вместо облегчения пропуска на стадион нам его затруднили

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выступил против использования Fan ID на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).
Карпин — о Fan ID: вместо облегчения пропуска на стадион нам его затруднили
  • РИА Новости

«Дело в том, что, оформив пропуск, тебе в дальнейшем необходимо перед каждым матчем совершать определённые манипуляции, привязывать документ к билету. И без QR-кода на стадион не пустят. Вместо того чтобы облегчить пропуск на стадион, нам его затруднили», — цитирует Карпина «РБ Спорт».

По его словам, на матче девятого тура чемпионата России по футболу между «Ростовом» и «Спартаком» будет около 10 тыс. зрителей, а если бы вход был без Fan ID, то набралось бы около 30—40 тыс.

Игра пройдёт 11 сентября в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». Начало — в 19:45 мск.

Ранее ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча РПЛ между красно-белыми и «Ростовом».

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