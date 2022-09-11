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Кавазашвили: буду рад, если «Спартак» и «Ростов» сыграют вничью

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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и «Ростовом».
Кавазашвили: буду рад, если «Спартак» и «Ростов» сыграют вничью
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Очень сложно будет «Спартаку» в гостевом матче против «Ростова», тем более у команды проблемы в полузащите. Буду рад, если команда сыграет вничью», — цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

Игра между «Ростовом» и «Спартаком» пройдёт 11 сентября в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». Начало — в 19:45 мск.

Напомним, что «Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Спартак» расположился на шестой позиции (16 очков). Лидер — «Зенит» (20 очков).

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