Кавазашвили: буду рад, если «Спартак» и «Ростов» сыграют вничью

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и «Ростовом».

«Очень сложно будет «Спартаку» в гостевом матче против «Ростова», тем более у команды проблемы в полузащите. Буду рад, если команда сыграет вничью», — цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

Игра между «Ростовом» и «Спартаком» пройдёт 11 сентября в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». Начало — в 19:45 мск.

Напомним, что «Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Спартак» расположился на шестой позиции (16 очков). Лидер — «Зенит» (20 очков).

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