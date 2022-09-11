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Стало известно, что Федотов сказал футболистам ЦСКА после победы над «Краснодаром»

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Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала видеозапись в социальной сети Telegram, на которой запечатлена речь главного тренера команды Владимира Федотова после победы над «Краснодаром» в матче девятого тура чемпионата России по футболу.
Стало известно, что Федотов сказал футболистам ЦСКА после победы над «Краснодаром»
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Достойная победа и достойная игра в честь шестилетия стадиона. Хорошая самоотдача, мастерство — всё здесь было. И классная, красивая победа! Супер! Я вас поздравляю, молодцы!» — заявил Федотов.

В матче девятого тура Российской премьер-лиги ЦСКА на своём поле разгромил «Краснодар» со счётом 4:1. В составе победителей голами отметились Хорхе Карраскаль, Фёдор Чалов, Хесус Медина и Адольфо Гайч, при этом три первых мяча были забиты с 11-метровой отметки. У гостей отличился Кристиан Рамирес.

В настоящий момент ЦСКА с 20 очками занимает вторую строчку турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), уступая «Зениту» лишь по дополнительным показателям. При этом петербуржцы имеют матч в запасе. В девятом туре подопечные Сергея Семака встретятся с «Оренбургом».

Ранее Рамирес поделился впечатлениями от матча девятого тура чемпионата России с ЦСКА.

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