Рамирес: «Краснодар» хотел выиграть у ЦСКА, но было три пенальти
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«Футбол таков, мы хотели выиграть у ЦСКА. Тяжёлая игра, но три пенальти. Что тут ещё можно сказать? Сейчас только начало чемпионата. Мы наверху с другими клубами, бьёмся за то, чтобы там остаться», — цитирует Рамиреса «Чемпионат».
В матче ЦСКА — «Краснодар» арбитр Сергей Иванов трижды указал на точку в штрафной гостей. Точными ударами с пенальти отметились Хорхе Карраскаль, Фёдор Чалов и Хесус Медина. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 4:1.
Ранее Медина назвал ненормальным назначение трёх пенальти в матче ЦСКА — «Краснодар».