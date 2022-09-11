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Рамирес: «Краснодар» хотел выиграть у ЦСКА, но было три пенальти

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Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес поделился впечатлениями от матча девятого тура чемпионата России с ЦСКА.
Рамирес: «Краснодар» хотел выиграть у ЦСКА, но было три пенальти
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Футбол таков, мы хотели выиграть у ЦСКА. Тяжёлая игра, но три пенальти. Что тут ещё можно сказать? Сейчас только начало чемпионата. Мы наверху с другими клубами, бьёмся за то, чтобы там остаться», — цитирует Рамиреса «Чемпионат».

В матче ЦСКА — «Краснодар» арбитр Сергей Иванов трижды указал на точку в штрафной гостей. Точными ударами с пенальти отметились Хорхе Карраскаль, Фёдор Чалов и Хесус Медина. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 4:1.

Ранее Медина назвал ненормальным назначение трёх пенальти в матче ЦСКА — «Краснодар».

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