Медина назвал ненормальным назначением трёх пенальти в матче ЦСКА — «Краснодар»

Полузащитник московского ЦСКА Хесус Медина высказал мнение о работе судейской бригады во главе с Сергеем Ивановым на матче с «Краснодаром» в рамках девятого тура чемпионата России по футболу.

«Даже не знаю, что сказать. Иногда судьи не дают нам очевидные пенальти. Но сегодня судья дал три пенальти подряд — это ненормально. Нам нужно играть и забивать. Пенальти были чистыми, вопросов нет. Это ненормально, но пенальти чистые», — приводит слова Медины «Спорт-Экспресс».

При этом парагваец признался, что по окончании встречи они с партнёрами не обсуждали справедливость назначения 11-метровых в ворота «Краснодара». При этом напомнил, что в седьмом туре арбитры не поставили пенальти в ворота «Ростова».

В матче ЦСКА — «Краснодар» арбитр Сергей Иванов трижды указал на точку в штрафной гостей. Точными ударами с пенальти отметились Хорхе Карраскаль, Фёдор Чалов и сам Медина. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 4:1.

Ранее Медина выразил уверенность в способности ЦСКА побороться с петербургским «Зенитом» за звание чемпиона России по футболу.