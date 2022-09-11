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Медина верит, что ЦСКА может превзойти «Зенит» в борьбе за золото РПЛ

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Полузащитник московского ЦСКА Хесус Медина высказался о возможном соперничестве с санкт-петербургским «Зенитом» за звание чемпиона России по футболу.
Медина верит, что ЦСКА может превзойти «Зенит» в борьбе за золото РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Мы верим, что можем быть выше «Зенита» в конце сезона. У нас хорошая команда, мы готовы к этому. Мы готовы бороться. Мы упорно трудимся, чтобы это произошло», — цитирует Медину «Спорт-Экспресс».

На данный момент ЦСКА с 20 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), уступая «Зениту» по дополнительным показателям. При этом петербуржцы имеют матч в запасе.

Медина известен по выступлениям за парагвайский «Либертад» и американский «Нью-Йорк Сити». Состав ЦСКА он пополнил зимой 2022 года. В 21 матче за армейцев он отметился шестью голами и шестью результативными передачами.

Ранее полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов поделился впечатлениями от матча с ЦСКА в рамках девятого тура РПЛ.

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