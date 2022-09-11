Ахметов заявил, что не удивлён успешным выступлением ЦСКА под руководством Федотова

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов, ранее выступавший за ЦСКА, поделился впечатлениями от матча команд в рамках девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Конечно, ЦСКА сильно изменился. Новый тренер, своё виденье. Команда знает, что хочет. Хорошая команда, достойно идут. Стали ли сильнее? Посмотрим после последнего тура», — цитирует Ахметова «Чемпионат».

Он добавил, что Владимир Федотов показывает хороший футбол в ЦСКА, где также играют сильные футболисты.

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 4:1.

ЦСКА (20 очков) сравнялся с «Зенитом» (20), с которым делит первое место в турнирной таблице. «Краснодар» (17) расположился на третьей позиции.

Ранее нападающий «Краснодара» Джон Кордоба резко высказался о работе арбитров в матче с ЦСКА.