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Дюков рассказал, чем будут заниматься Карпин и Слуцкий в комитете по сборным

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил включение Валерия Карпина и Леонида Слуцкого в комитет по сборным.
Дюков рассказал, чем будут заниматься Карпин и Слуцкий в комитете по сборным
  • РИА Новости

«Слуцкий — опытный тренер, он работал в том числе со сборной России, он прекрасно знает всех игроков. Овчинников отвечает за работу в академии по подготовке тренеров, многих он знает лично. Их участие усилит комитет», — сказал Дюков.

Глава РФС также рассказал об обязанностях Валерия Карпина в комитете.

«Что касается Карпина и всех прочих участников. Комитет — рабочий орган. У нас вертикаль из 25 сборных команд, мы не просто так создавали этот институт. Как раз перед комитетом стоит очень важная задача по разработке соответствующей методологии в институте сборных команд. Здесь большой перечень системных вопросов, которые надо решать. Как раз этот комитет и должен заниматься выработкой этих решений», — добавил Дюков.

Председателем комитета назначен Никита Симонян. В его состав также вошли Красножан, Мирзоян, Гершкович, Игнатьев, Андреев, Корнаухов, Савостин.

Напомним, что Карпин возглавляет сборную России и «Ростов». Его контракт с РФС истекает в конце 2022 года.

Ранее стало известно место проведения финального матча Кубка России по футболу сезона-2022/23.

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