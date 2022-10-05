Дюков: заявление Баха идёт вразрез с ключевыми принципами олимпийского движения

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на заявление главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

«Это заявление идёт вразрез с ключевыми принципами олимпийского движения, согласно которым все участники должны допускаться вне зависимости от взглядов, традиций и гражданства. Всё это выглядит так, что Бах понимает — все шаги, сделанные им до этого, приводят к расколу в международном спорте, а это приведёт к снижению интереса к нему и олимпийскому движению. Он понимает, что действовал не в интересах спорта, и пытается найти выход, но сделать ему это сложно, потому что теми решениями, которые принял, он не оставил манёвра. Сегодня произошло важное решение: IBA разрешила белорусам и россиянам принимать участие под флагом и гимном. Это позитивное изменение, дающее надежду и другим видам», — заявил Дюков.

Ранее сообщалось, что финал Кубка России по футболу пройдёт в «Лужниках».