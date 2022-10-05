Возвращение системы «весна — осень», интеграция Крыма и 500 млн рублей дохода: какой станет ФНЛ при президенте Измайлове

Наиль Измайлов по итогам голосования общего собрания клубов возглавил Футбольную национальную лигу. Его кандидатуру поддержали 53 участника из 64-х. После выборов он объяснил, что уже удалось сделать с момента ухода Александра Алаева в РПЛ, а также рассказал о грядущих изменениях. В частности, первый дивизион перешёл на недельный микроцикл, а второй готовится к возвращению системы «весна — осень». Активно ведётся работа по интеграции футбольных команд Крыма, а также по привлечению спонсоров.

5 октября Футбольная национальная лига (ФНЛ) официально обрела нового президента. Им стал Наиль Измайлов, исполнявший эти обязанности с июля нынешнего года после ухода Александра Алаева в РПЛ. За кандидатуру бывшего вице-президента «Спартака» проголосовали 53 участника общего собрания клубов лиги. Его единственный конкурент Шамиль Лахиялов получил 11 голосов.

Как отметил исполняющий обязанности генерального секретаря РФС Максим Митрофанов, выборы прошли «в честной и справедливой борьбе». Измайлов был выдвинут на голосование 14-ю клубами ФНЛ, а президент ФК «Легион» — одним.

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Новому президенту ФНЛ 46 лет, он окончил Московский государственный университет природопользования, Высшую коммерческую школу министерства экономического развития РФ и Дипломатическую академию. С 2013 по 2019 годы он работал в структуре «Спартака», после чего занимался проектами в европейском футболе. В лиге он с марта текущего года.

«Мы недавно представляли программу и работу. Сегодня отчитывался за то, что было сделано в последние четыре месяца. Спасибо клубам за доверие. Надеюсь, что мы успеем многое», — прокомментировал итоги голосования Измайлов.

По словам специалиста, за время его руководства лига претерпела структурные изменения — и они будут ещё продолжаться. Создан ряд новых комитетов, которые будут заниматься насущными проблемами вида спорта. В первую очередь это медицинская помощь российским футболистам. В рамках программы они смогут безвозмездно получать операции на плечевом, коленном и голеностопном суставах.

Вторым важным направлением деятельности лиги стала помощь игрокам, которые желают реанимировать свои карьеры. Кроме того, в планах значатся формирование отдельной структуры по развитию футбола, различные образовательные программы и система распределения доходов. Не обошлось без перемен и в собственно спортивной составляющей.

«Первое изменение, которое произошло: мы перевели формат проведения матчей на недельный микроцикл. Это позволяет футболистам восстановиться, получить игровую практику», — рассказал Измайлов.

Также он сообщил, что ведётся работа над переходом соревнований Второй лиги на старую календарную систему, потому что играть в нынешнем формате слишком затратно и сложно.

«Что касается системы «весна — осень» во Второй лиге, то мы туда и планируем прийти, но не хотелось бы озвучивать варианты раньше времени. Как будем готовы, всё расскажем. Нельзя всё делать сразу, наспех, без учёта региональных особенностей. Надо сделать всё взвешенно, чтобы не приходилось потом переделывать», — подчеркнул президент лиги.

Не обошёл вниманием Измайлов и такие животрепещущие темы, как мобилизация и принятие клубов Крыма в ФНЛ. По его словам, в настоящее время ведётся совместная работа с Министерством спорта, правительством и Министерством обороны «по поводу того, чтобы ничего не привело к остановке чемпионата».

Что касается интеграции крымских команд, то этот вопрос руководитель лиги назвал сложным и не имеющим «однозначного решения». Он объяснил, что в рамках ФНЛ действует экспертная комиссия, которая в ближайший четверг проведёт конференцию с руководителями Крымского футбольного союза, а также федерациями футбола Крыма и Севастополя.

«У меня уже были разговоры с представителями правительства и губернаторами. Сделав видеоконференцию по лицензированию, мы обменяемся документами и получим информацию от федераций и клубов. Дальше будем проводить аудит, консультации по вопросам интеграции. Процесс небыстрый, это непросто. Потребуется изменение формата, определение финансирования, определение правил игры и много чего ещё», — пояснил Измайлов.

Одно из самых громких заявлений нового президента касалось финансовой составляющей. По его словам, руководством лиги на 95% выполнена задача по привлечению спонсорских контрактов. Доходы по ним составили 450 млн. рублей.

«Доходы от продажи телевизионных прав — 25 млн. рублей. Доход от беттинговых прав также составляет 25 млн. рублей», — сообщил президент ФНЛ.

Что касается соперника Измайлова на выборах Шамиля Лахиялова, то его программа будет также принята лигой во внимание, а сам он сможет принять участие в работе комитета по развитию футбола. При этом проигравшим в текущей ситуации президент «Легиона» себя не считает. По его словам, его основная цель — вовсе не победа в голосовании.

«Моя задача была в донесении существующих проблем в дивизионе до будущего руководства лиги, вне зависимости от того, я бы стал главой или Наиль Камильевич. Мы с ним поговорили ещё до оглашения результатов выборов. И он меня понял, услышал. Так что проигравшим себя не считаю. Люди приходят и говорят, что согласны со многими моими высказываниями. Это и было важнее всего для меня», — цитирует Лахиялова «Матч ТВ».

Он также пояснил, какие именно проблемы имеет в виду. В первую очередь, это большая затратность участия в соревнованиях и высокие требования для клубов Второй лиги.

«Нужно сделать футбол в ФНЛ-2 легкодоступным, с радостью принимать клубы, которые готовы участвовать даже во втором дивизионе», — заметил Лахиялов.

При этом он активно поддержал возвращение системы «весна — осень», но подчеркнул, что необходимо учесть один важный нюанс: как клубы Второй лиги будут переходить в Первую.

«Я только за переход, потому что в чемпионате будет меньше пауз, а летом мы будем не отдыхать, а играть», — заключил президент «Легиона».