Измайлов и Лахиялов стали кандидатами на пост президента ФНЛ

Исполнительный директор Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов и президент махачкалинского клуба «Легион» Шамиль Лахиялов зарегистрированы кандидатами на пост президента лиги.

Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Уточняется, что выборы президента организации состоятся 4 октября.

С 2021 года руководителем ФНЛ был Александр Алаев. Исполняющим обязанности руководителя лиги после ухода Алаева стал Наиль Измайлов, занимающий должность исполнительного директора организации.

Клубы Российской премьер-лиги единогласно проголосовали за избрание Алаева новым руководителем лиги. Срок полномочий составит пять лет.

Ранее Измайлов рассказал о процедуре аудита крымских клубов.