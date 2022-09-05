Измайлов и Лахиялов стали кандидатами на пост президента ФНЛ
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Уточняется, что выборы президента организации состоятся 4 октября.
С 2021 года руководителем ФНЛ был Александр Алаев. Исполняющим обязанности руководителя лиги после ухода Алаева стал Наиль Измайлов, занимающий должность исполнительного директора организации.
Клубы Российской премьер-лиги единогласно проголосовали за избрание Алаева новым руководителем лиги. Срок полномочий составит пять лет.
Ранее Измайлов рассказал о процедуре аудита крымских клубов.