Измайлов: процесс аудита крымских клубов займёт более двух месяцев

Исполняющий обязанности президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов рассказал о процедуре аудита крымских клубов.

«В данной ситуации мы говорим не о самом принятии, а о процедуре аудита. Она может сложиться абсолютно по-разному, и мы тоже это понимаем. Нужно будет оценить правовые вопросы существования коллективов, наличие долгов», — приводит слова Измайлова Telegram-канал «Конспекты Заяева».

Он также подчеркнул, что после многосторонней оценки будут приниматься решения. По его словам, задачей на данный момент является проведение аудита.

«Это точно вопрос не одного и не двух месяцев. Для начала нужно будет сформировать рабочую группу, в которую войдут разные специалисты, в том числе из Министерства спорта, Крымского футбольного союза, РФС, ФНЛ и так далее», — заключил Измайлов.

ФНЛ 22 августа объявила о создании рабочей группы для анализа готовности клубов Крыма к интеграции.

Напомним, что УЕФА разрешил крымским клубам выступать только в чемпионате региона. В 2015 году для команд полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой Крымского футбольного союза.

Ранее сообщалось, что крымские клубы будут приняты в Первую лигу при соблюдении условий лицензирования