Крымские клубы будут приняты в Первую лигу при соблюдении условий лицензирования

В Футбольной национальной лиге (ФНЛ) сообщили, при каких условиях крымские клубы будут приняты в Первую лигу.

Российский футбольный союз (РФС) после консультаций с Министерством спорта примет решение о включении клубов из Крыма и Севастополя в соревновательный процесс. Команды будут приняты в Первую лигу при соблюдении условий лицензирования, сообщает пресс-служба ФНЛ.

Президент Крымского футбольного союза (КФС) Сергей Бородкин рассказал, когда делегация ФНЛ намерена посетить полуостров. В её состав войдут специалисты по финансовым, техническим, инфраструктурным и спонсорским вопросам.

ФНЛ 22 августа объявила о создании рабочей группы для анализа готовности клубов Крыма к интеграции.

Напомним, что УЕФА разрешил крымским клубам выступать только в чемпионате региона. В 2015 году для команд полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой Крымского футбольного союза.

Ранее режиссёр Никита Михалков раскритиковал Александра Алаева за слова о невозможности включения крымских клубов в РФС.