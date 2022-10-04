Газизов: уверен, Измайлов должен проявить себя как президент Первой лиги

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о назначении Наиля Измайлова на пост президента Первой лиги.

«Надеемся, что всё будет хорошо. Мы поддержали кандидатуру Измайлова. Это грамотный специалист. Я уверен, что он должен проявить себя как президент Первой лиги», — цитирует Газизова Sport24.

4 октября состоялись выборы президента организации на общем собрании клубов лиги. За Измайлова было отдано 53 голоса участников общего собрания, за второго кандидата, Шамиля Лахиялова, — 11.

Срок полномочий нового президента лиги составляет четыре года.

Ранее Измайлов поделился впечатлениями от матча седьмого тура РПЛ между «Пари НН» и «Динамо».