«Трудно переоценить важность решения»: ФНЛ проведёт аудит крымских футбольных клубов для включения в состав лиги

ФНЛ в ближайшее время начнёт процесс аудита крымских футбольных клубов, чтобы проверить степень их готовности к интеграции в соревнования. Согласно прогнозам руководителя организации Наиля Измайлова, процесс получится затяжным и ждать решения в течение месяца-двух не стоит. По его окончании вердикт о принятии команд в состав лиги вынесет РФС. В свою очередь, в УЕФА напомнили, что ещё в 2014-м запретили коллективам, представляющим полуостров, принимать участие во всех соревнованиях под эгидой федерации.

Форум «Содружество», проходящий в эти дни в Евпатории, получился по-настоящему историческим для отечественного футбола, поскольку на нём приняли сразу два знаковых решения. Во-первых, было официально объявлено о создании Лиги Содружеств, куда войдут команды из ЛНР, ДНР, Абхазии, Южной Осетии, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, а также Республики Крым и города Севастополь.

Ожидается, что в турнире примут участие 13 коллективов. Он должен стартовать весной будущего года, а завершиться в ноябре. Формат находится в процессе обсуждения. Также в рамках проекта могут пройти соревнования юношеских команд.

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«Была проделана большая работа, чтобы реализовать идею. Это, безусловно, прорыв для футбола республики. Трудно переоценить важность решения. Это даст огромный толчок развитию футбола и поднимет интерес к нему. Появилась возможность роста и проверки себя на более высоком уровне», — приводит слова президента Футбольного союза ДНР Павла Давыденко Sport24.

Однако для Крыма куда более важными стали слова посетившего форум главы ФНЛ Наиля Измайлова о проведении аудита на полуострове, чтобы оценить положение дел в местных клубах.

«Суть в том, что коллективы, которые готовы выступать в турнирах, проводимых под эгидой РФС, должны отвечать определённым требованиям, входящим в порядок лицензирования. Мы пойдём этим путём и будем смотреть на их экономическое состояние, готовность инфраструктуры к принятию болельщиков, готовность академий или детских школ к генерации нового поколения. Нужно будет оценить правовые вопросы существования клубов, наличие долгов. Только после этой многосторонней оценки можно принимать какие-то решения», — объяснил функционер.

Согласно его прогнозам, процесс получится достаточно затяжным, поэтому ожидать вынесения вердикта в течение месяца-двух не стоит. Для начала должна быть сформирована рабочая группа, в которую войдут представители Министерства спорта, Крымского футбольного союза, РФС, ФНЛ.

В заявлении на официальном сайте лиги говорится, что после аудита собранные данные передадут в РФС. Союз, проведя совместное рассмотрение отчётов с Министерством спорта, примет окончательное решение о включении клубов из Крыма и Севастополя в «соревновательный процесс».

По словам президента Крымского футбольного союза Сергея Бородкина, дату первого визита делегации ФНЛ назовут на следующей неделе. Он также уточнил, что в состав группы войдут специалисты из самых разных областей: финансовой, технической, инфраструктурной.

Что же касается команд, которые могут в будущем пополнить состав лиги, то экс-глава футбольного союза полуострова Юрий Ветоха предположил: при благоприятном стечении обстоятельств представить регион в состоянии два-три коллектива. Принимать соперников они могут на стадионах в Севастополе, Симферополе и Ялте, которые соответствуют требованиям.

А генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый в разговоре со Sport24 подчеркнул, что пойти на повышение, помимо его клуба, готова столичная «Таврия».

«Эти две команды являются столпами крымского футбола. Ещё восемь клубов, которые играют, могут подать заявку на рассмотрение. Там уже как получится. Насколько это всё пройдёт быстро и чётко, сказать не могу. Главное, вопрос вынесен на повестку дня», — объяснил Чалый.

Саму новость о проведении аудита он оценил крайне положительно. По его мнению, интеграция Крыма в систему российских профессиональных лиг даст толчок развитию футбола на полуострове. Порадовался он и созданию Лиги Содружеств, в которой регион тоже будет представлен.

Однако серьёзной ложкой дёгтя в истории с принятием местных команд в ФНЛ грозят стать санкции со стороны УЕФА и ФИФА. Так, в Союзе европейских футбольных ассоциаций в ответ на соответствующий запрос со стороны отечественных СМИ напомнили, что исполком организации в декабре 2014-го запретил крымским клубам участвовать в соревнованиях, проводимых под эгидой РФС. Тогда же УЕФА постановил, что регион должен рассматриваться как «специальная зона». В ФИФА вовсе оставили данный вопрос без комментариев «на текущей стадии».

А потому футбольные руководители страны крайне осторожно высказывались на эту тему. Например, глава РФС Александр Дюков в мае подчёркивал, что вопрос о принятии клубов с полуострова может быть рассмотрен при наличии обращения, но его не поступало. А руководитель РПЛ Александр Алаев в августе заявил о необходимости сохранять диалог с УЕФА и ФИФА.

«Никаких договорённостей с ними нет. Были неофициальные консультации. У всех есть понимание, что ситуация изменилась. За восемь лет коллеги ничего не смогли сделать. Надо развивать футбол в Крыму... Не стоит вопрос о том, принять ли в РФС. Стоит вопрос о развитии футбола. Принять или не принять — это слишком узко. Там должен развиваться футбол, должны играть дети, должны появляться тренеры. Реализация этого механизма может быть разная», — цитирует функционера «Спорт-Экспресс».

Новость о проведении ФНЛ аудита в Крыму в Госдуме восприняли положительно. По мнению депутата Романа Терюшкова, это решение абсолютно верное. До 2018-го идти наперекор ведущим международным футбольным организациям было нельзя, чтобы не лишиться права на проведение чемпионата мира. При этом он считает, что действующие ограничения с отечественного спорта снимут нескоро, а потому бояться новых санкций не следует.

«Возвращение нашей сборной и клубов на европейскую арену — вопрос очень нескорого времени. Думаю, это случится не раньше, чем через десять лет. В такой ситуации нужно, попросту говоря, наплевать на позицию УЕФА и ФИФА и развивать футбол на своей территории. Пускай они кусают локти, понимая, что никак на нас повлиять не могут. Весь российский спорт должен присутствовать в Крыму», — объяснил он свою позицию в комментарии «Матч ТВ».

Поддержал его и почётный президент РФС Вячеслав Колосков. Он заявил, что для приглашения местных клубов в ФНЛ имеются все юридические основания, поскольку полуостров является неотъемлемой частью России.

«Все конституционные права, которые есть у субъектов Российской Федерации, касаются и Крыма. В том числе на равные условия, включая вопросы спорта. Поэтому здесь с точки зрения нашего законодательства все вполне обоснованно, логично и абсолютно справедливо», — подчеркнул функционер в беседе с РИА Новости.

Между тем он приветствовал проведение аудита, чтобы сначала изучить состояние профессионального футбола в регионе и понять, смогут ли местные коллективы пополнить состав отечественных лиг.

Аналогичные шаги предпринимались ещё в 2014-м, сразу после присоединения полуострова к России. Тогда во Второй дивизион были приняты три коллектива: СКЧФ (Севастополь), «Жемчужина» (Ялта) и ТСК (Симферополь).

Однако в декабре УЕФА запретил местным клубам начиная с 1 января 2015-го принимать участие в соревнованиях под эгидой РФС. Российский футбольный союз противиться не стал и исключил команды. Результаты уже сыгранных матчей были аннулированы.

Взамен УЕФА принял решение проводить на полуострове собственный чемпионат среди профессиональных клубов. За прошедшие семь розыгрышей первенства трижды золото брал «Севастополь». По два раза победу отпраздновали «ТСК-Таврия» и «Евпатория».