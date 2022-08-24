Терюшков предложил включить крымские клубы в ФНЛ с мораторием на вылет

Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков высказал мнение, что крымские клубы должны получить право выступать в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) с мораторием на вылет.

«Тут сомнений быть не должно, это полноправная территория России. Мы понимаем, что УЕФА будет исполнять все наказы ЕС и в ближайшие пять — десять лет восстановления наших клубов не предвидится. Так что нужно на это наплевать и направить усилия на развитие футбола внутри страны», — приводит слова Терюшкова ТАСС.

Он также подчеркнул, что крымские клубы должны быть включены в ФНЛ с мораторием на вылет.

ФНЛ 22 августа объявила о создании рабочей группы для анализа готовности клубов Крыма к интеграции.

Напомним, что УЕФА разрешил крымским клубам выступать только в чемпионате региона. В 2015 году для команд полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой Крымского футбольного союза.

Ранее исполняющий обязанности президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов рассказал о процедуре аудита крымских клубов.