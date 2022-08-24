Дата визита делегации ФНЛ в Крым будет определена на следующей неделе

Президент Крымского футбольного союза (КФС) Сергей Бородкин рассказал, когда делегация Футбольной национальной лиги (ФНЛ) намерена посетить полуостров.

«Нам сообщили, что назовут дату визита делегации ФНЛ на следующей неделе. Сказали, что будет сформирована группа из разных подразделений для аттестации клубов, чтобы они смогли участвовать», — цитирует Бородкина ТАСС.

По его словам, в состав делегации войдут специалисты по финансовым, техническим, инфраструктурным и спонсорским вопросам.

ФНЛ 22 августа объявила о создании рабочей группы для анализа готовности клубов Крыма к интеграции.

Напомним, что УЕФА разрешил крымским клубам выступать только в чемпионате региона. В 2015 году для команд полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой Крымского футбольного союза.

7 июля президент РПЛ Александр Алаев заявил, что вхождение команд из Крыма под эгиду РФС пока не рассматривается.

Ранее режиссёр Никита Михалков раскритиковал Алаева за слова о невозможности включения крымских клубов в РФС.