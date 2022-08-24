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Дата визита делегации ФНЛ в Крым будет определена на следующей неделе

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Президент Крымского футбольного союза (КФС) Сергей Бородкин рассказал, когда делегация Футбольной национальной лиги (ФНЛ) намерена посетить полуостров.
Дата визита делегации ФНЛ в Крым будет определена на следующей неделе
  • РИА Новости

«Нам сообщили, что назовут дату визита делегации ФНЛ на следующей неделе. Сказали, что будет сформирована группа из разных подразделений для аттестации клубов, чтобы они смогли участвовать», — цитирует Бородкина ТАСС.

По его словам, в состав делегации войдут специалисты по финансовым, техническим, инфраструктурным и спонсорским вопросам.

ФНЛ 22 августа объявила о создании рабочей группы для анализа готовности клубов Крыма к интеграции.

Напомним, что УЕФА разрешил крымским клубам выступать только в чемпионате региона. В 2015 году для команд полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой Крымского футбольного союза.

7 июля президент РПЛ Александр Алаев заявил, что вхождение команд из Крыма под эгиду РФС пока не рассматривается.

Ранее режиссёр Никита Михалков раскритиковал Алаева за слова о невозможности включения крымских клубов в РФС.

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