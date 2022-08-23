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Колосков: нужно убедить УЕФА, что присоединение крымских клубов не относится к политике

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Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал возможный переход крымских клубов под эгиду РФС.
Колосков: нужно убедить УЕФА, что присоединение крымских клубов не относится к политике
  • РИА Новости

«Нужно попытаться убедить людей в УЕФА, что присоединение крымских клубов в российский футбол не имеет никакого отношения к политике. Здесь нужно принять волевое решение в соответствии с российскими законами», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что при этом необходимо соблюсти корректность и обязательно поставить в известность УЕФА и ФИФА.

«Надо послать в Крым рабочую группу ФНЛ или РФС, которая проанализировала бы ситуацию и разобралась, какой клуб отвечает критериям, где они могут играть», — добавил он.

Футбольная национальная лига (ФНЛ) 22 августа объявила о создании рабочей группы для анализа готовности клубов Крыма к интеграции. Для этого на полуостров отправится делегация, чтобы оценить готовность клубов перейти под эгиду РФС.

Напомним, что УЕФА разрешил крымским клубам выступать только в чемпионате региона. В 2015 году для команд полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой Крымского футбольного союза. 

Ранее режиссёр Никита Михалков раскритиковал Александра Алаева за слова о невозможности включения крымских клубов в РФС.

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