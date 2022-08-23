Колосков: нужно убедить УЕФА, что присоединение крымских клубов не относится к политике
- РИА Новости
«Нужно попытаться убедить людей в УЕФА, что присоединение крымских клубов в российский футбол не имеет никакого отношения к политике. Здесь нужно принять волевое решение в соответствии с российскими законами», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».
Он также подчеркнул, что при этом необходимо соблюсти корректность и обязательно поставить в известность УЕФА и ФИФА.
«Надо послать в Крым рабочую группу ФНЛ или РФС, которая проанализировала бы ситуацию и разобралась, какой клуб отвечает критериям, где они могут играть», — добавил он.
Футбольная национальная лига (ФНЛ) 22 августа объявила о создании рабочей группы для анализа готовности клубов Крыма к интеграции. Для этого на полуостров отправится делегация, чтобы оценить готовность клубов перейти под эгиду РФС.
Напомним, что УЕФА разрешил крымским клубам выступать только в чемпионате региона. В 2015 году для команд полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой Крымского футбольного союза.
Ранее режиссёр Никита Михалков раскритиковал Александра Алаева за слова о невозможности включения крымских клубов в РФС.