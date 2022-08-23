В УЕФА напомнили о запрете крымским клубам выступать в российских турнирах

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) высказались о возможном переходе крымских клубов под эгиду Российского футбольного союза (РФС).

«Убедительно просим вас ознакомиться с решением УЕФА запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организованных РФС», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

В заявлении уточняется, что Крымский регион признан особой зоной до дальнейшего уведомления.

Футбольная национальная лига (ФНЛ) 22 августа объявила о создании рабочей группы для анализа готовности клубов Крыма к интеграции. Для этого на полуостров отправится делегация, чтобы оценить готовность клубов перейти под эгиду РФС.

Напомним, что УЕФА разрешил крымским клубам выступать только в чемпионате региона. В 2015 году для команд полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой Крымского футбольного союза.

Ранее режиссёр Никита Михалков раскритиковал Александра Алаева за слова о невозможности включения крымских клубов в РФС.











