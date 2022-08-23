военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В УЕФА напомнили о запрете крымским клубам выступать в российских турнирах

Короткая ссылка
В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) высказались о возможном переходе крымских клубов под эгиду Российского футбольного союза (РФС).
В УЕФА напомнили о запрете крымским клубам выступать в российских турнирах
  • Gettyimages.ru

«Убедительно просим вас ознакомиться с решением УЕФА запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организованных РФС», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

В заявлении уточняется, что Крымский регион признан особой зоной до дальнейшего уведомления.

Футбольная национальная лига (ФНЛ) 22 августа объявила о создании рабочей группы для анализа готовности клубов Крыма к интеграции. Для этого на полуостров отправится делегация, чтобы оценить готовность клубов перейти под эгиду РФС.

Напомним, что УЕФА разрешил крымским клубам выступать только в чемпионате региона. В 2015 году для команд полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой Крымского футбольного союза. 

Ранее режиссёр Никита Михалков раскритиковал Александра Алаева за слова о невозможности включения крымских клубов в РФС.





Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить