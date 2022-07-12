Идея на будущее: как в России оценили перспективы создания футбольного чемпионата Содружества

В Донецке прошло совещание, на котором, в частности, обсуждалось будущее футбола в республиках Донбасса. Один из участников встречи — председатель госкомитета по делам молодёжи и спорта Абхазии Джемал Губаз, предложил создать чемпионат Содружества, где могли бы играть команды из Крыма, ДНР, ЛНР, Южной Осетии, Абхазии, а также Херсона, Запорожья и других регионов, пожелавших присоединиться к турниру. Комментируя эту инициативу, известный тренер Борис Игнатьев предложил в случае одобрения со стороны ФИФА и УЕФА направить на эти соревнования молодёжные сборные, а Гаджи Гаджиев выразил готовность заявиться на турнир с махачкалинским «Динамо». При этом почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков отметил, что реализовать идею в ближайшее время будет достаточно сложно, поскольку непонятно, кто выступит в качестве спонсора.

Хотя на территории Донецкой и Луганской народных республик продолжается военная спецоперация, чиновники уже начали задумываться, как восстанавливать в регионе инфраструктуру, а также возрождать спорт и в первую очередь футбол.

Основная проблема, с которой в обозримом будущем столкнутся команды из ЛНР и ДНР, это запрет со стороны УЕФА участвовать в турнирах, проводимых под эгидой РФС. Как и крымские клубы, они смогут выступать только во внутренних первенствах. И, по словам исполняющего обязанности президента РПЛ Александра Алаева, пока нет способа изменить ситуацию.

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«Я никогда не буду комментировать геополитику... На сегодняшний день не вижу возможности для включения крымских команд (в состав Российского футбольного союза. — RT), так как РФС является членом ФИФА и УЕФА», — заявил функционер на минувшей неделе.

В схожей ситуации находятся и Абхазия с Южной Осетией, которые отрезаны от международных турниров. Тем не менее футбол в этих частично признанных государствах столь же популярен, как и в других странах.

Способ решить проблему с отсутствием международных стартов нашёл председатель абхазского государственного комитета по делам молодёжи и спорта Джемал Губаз. На прошедшем в Донецке совещании он предложил создать чемпионат Содружества, в котором смогут играть команды из Крыма, республик Донбасса, Абхазии, Южной Осетии, а также Херсона, Запорожья и других регионов, пожелавших участвовать в турнире.

В качестве формата его проведения Губаз предложил взять за основу первенство Национальной студенческой футбольной лиги России, участники которой собираются в одном городе и проводят несколько матчей подряд. Эта идея получила поддержку у представителей ДНР и ЛНР, а замминистра спорта РФ Одес Байсултанов дал поручение создать рабочую группу, которая займётся тщательной проработкой вопроса, сообщили в пресс-службе Академии футбола Крыма.

Однако, по мнению почётного президента РФС Вячеслава Колоскова, в ближайшее время подобные соревнования будет достаточно сложно организовать.

«Теоретическая вероятность такого турнира есть, но в практической плоскости идею трудно реализовать. Два главных вопроса: сколько это будет стоить и кто заплатит? Ещё один момент: пока непонятно, какой уровень футбола в Луганске и Донецке. Потому что в Абхазии и Южной Осетии ситуация уже стабилизировалась, а в других регионах остаётся взрывоопасной, — заявил специалист в разговоре с RT. — В будущем на какое-то время это вполне возможно и желательно. Но, конечно, Россия в таком турнире не сможет принять участие, иначе мы потеряем членство в ФИФА и УЕФА».

В свою очередь, заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев отметил, что национальным сборным было бы полезно участвовать в подобных турнирах и нужно попытаться получить разрешение от международных организаций.

«Конечно, у республик есть интерес проводить такие соревнования. Он есть и у нас. Ведь и мы оказались оторваны от большого футбола. Поэтому любые турниры, где можно выступать и есть интерес у болельщиков, очень важны. Не знаю, разрешат ли нам ФИФА и УЕФА. Если да, я бы вместо простоя интегрировал туда весь институт сборных команд. Чтобы молодёжь получала игровую практику и, когда санкции закончатся, мы были боеспособными. Если не будем нигде играть, придётся начинать всё с нуля», — объяснил собеседник RT.

При определённых условиях готовы принять участие в таком турнире и некоторые российские клубы. Как отметил президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев, его команда не против выступить в чемпионате Содружества.

«Моя гражданская позиция такова: я за то, чтобы подобный турнир был и наши команды принимали в нём участие. Однако руководство РФС должно решать, насколько это помешает возвращению России на чемпионаты мира и Европы. Так или иначе, у нас остались связи с ФИФА и УЕФА. Несмотря на санкции, всё равно русский язык получил статус официального. С работниками личные контакты сохраняются, и консультации с ними наверняка будут. Недавно разговаривали с Курбаном Бердыевым, который возглавил иранский «Трактор», о товарищеских матчах. Но даже этот момент нужно согласовывать с РФС. Как наша федерация скажет, так и сделаем», — заявил RT специалист.

Также Гаджиев обратил внимание, что подобный турнир вряд ли противоречит юридическим нормам ФИФА и УЕФА, однако сегодня международные федерации не всегда на них опираются.