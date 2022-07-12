Идея на будущее: как в России оценили перспективы создания футбольного чемпионата Содружества
- Вид на стадион «Донбасс Арена» в Донецке
- РИА Новости
- © Сергей Аверин
Хотя на территории Донецкой и Луганской народных республик продолжается военная спецоперация, чиновники уже начали задумываться, как восстанавливать в регионе инфраструктуру, а также возрождать спорт и в первую очередь футбол.
Основная проблема, с которой в обозримом будущем столкнутся команды из ЛНР и ДНР, это запрет со стороны УЕФА участвовать в турнирах, проводимых под эгидой РФС. Как и крымские клубы, они смогут выступать только во внутренних первенствах. И, по словам исполняющего обязанности президента РПЛ Александра Алаева, пока нет способа изменить ситуацию.
«Я никогда не буду комментировать геополитику... На сегодняшний день не вижу возможности для включения крымских команд (в состав Российского футбольного союза. — RT), так как РФС является членом ФИФА и УЕФА», — заявил функционер на минувшей неделе.
В схожей ситуации находятся и Абхазия с Южной Осетией, которые отрезаны от международных турниров. Тем не менее футбол в этих частично признанных государствах столь же популярен, как и в других странах.
Способ решить проблему с отсутствием международных стартов нашёл председатель абхазского государственного комитета по делам молодёжи и спорта Джемал Губаз. На прошедшем в Донецке совещании он предложил создать чемпионат Содружества, в котором смогут играть команды из Крыма, республик Донбасса, Абхазии, Южной Осетии, а также Херсона, Запорожья и других регионов, пожелавших участвовать в турнире.
В качестве формата его проведения Губаз предложил взять за основу первенство Национальной студенческой футбольной лиги России, участники которой собираются в одном городе и проводят несколько матчей подряд. Эта идея получила поддержку у представителей ДНР и ЛНР, а замминистра спорта РФ Одес Байсултанов дал поручение создать рабочую группу, которая займётся тщательной проработкой вопроса, сообщили в пресс-службе Академии футбола Крыма.
Однако, по мнению почётного президента РФС Вячеслава Колоскова, в ближайшее время подобные соревнования будет достаточно сложно организовать.
«Теоретическая вероятность такого турнира есть, но в практической плоскости идею трудно реализовать. Два главных вопроса: сколько это будет стоить и кто заплатит? Ещё один момент: пока непонятно, какой уровень футбола в Луганске и Донецке. Потому что в Абхазии и Южной Осетии ситуация уже стабилизировалась, а в других регионах остаётся взрывоопасной, — заявил специалист в разговоре с RT. — В будущем на какое-то время это вполне возможно и желательно. Но, конечно, Россия в таком турнире не сможет принять участие, иначе мы потеряем членство в ФИФА и УЕФА».
В свою очередь, заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев отметил, что национальным сборным было бы полезно участвовать в подобных турнирах и нужно попытаться получить разрешение от международных организаций.
«Конечно, у республик есть интерес проводить такие соревнования. Он есть и у нас. Ведь и мы оказались оторваны от большого футбола. Поэтому любые турниры, где можно выступать и есть интерес у болельщиков, очень важны. Не знаю, разрешат ли нам ФИФА и УЕФА. Если да, я бы вместо простоя интегрировал туда весь институт сборных команд. Чтобы молодёжь получала игровую практику и, когда санкции закончатся, мы были боеспособными. Если не будем нигде играть, придётся начинать всё с нуля», — объяснил собеседник RT.
При определённых условиях готовы принять участие в таком турнире и некоторые российские клубы. Как отметил президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев, его команда не против выступить в чемпионате Содружества.
«Моя гражданская позиция такова: я за то, чтобы подобный турнир был и наши команды принимали в нём участие. Однако руководство РФС должно решать, насколько это помешает возвращению России на чемпионаты мира и Европы. Так или иначе, у нас остались связи с ФИФА и УЕФА. Несмотря на санкции, всё равно русский язык получил статус официального. С работниками личные контакты сохраняются, и консультации с ними наверняка будут. Недавно разговаривали с Курбаном Бердыевым, который возглавил иранский «Трактор», о товарищеских матчах. Но даже этот момент нужно согласовывать с РФС. Как наша федерация скажет, так и сделаем», — заявил RT специалист.
Также Гаджиев обратил внимание, что подобный турнир вряд ли противоречит юридическим нормам ФИФА и УЕФА, однако сегодня международные федерации не всегда на них опираются.
«Все санкции — это политические решения, и вызваны они давлением, которое оказывают недружественные страны. Поэтому сейчас сложно ответить, какая будет реакция», — заключил тренер.
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