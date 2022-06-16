Глава ДНР Пушилин намерен возродить донецкий «Шахтёр» в 2023 году

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о планах по возрождению донецкого «Шахтёра» на территории ДНР.

«Контактов с РФС пока не устанавливали, но желание в плане того, что донецкий «Шахтёр» должен восстановиться, абсолютно точно есть. По срокам я бы рассчитывал на то, что это произойдёт в следующем году. Пока такой осторожный прогноз», — приводит слова Пушилина «Матч ТВ».

Он отметил, что вопрос о возрождении «Шахтёра» пользуется большой поддержкой у населения Донбасса.

«Шахтёр» был основан в 1936 году. До 2014 года команда выступала на «Донбасс Арене». Позже донецкой команде пришлось переехать сначала во Львов, а затем в Харьков из-за событий в регионе. Начиная с мая 2020 года «горняки» сменили прописку на киевскую.

Ранее депутат Госдумы России Дмитрий Свищёв прокомментировал идею воссоздания футбольного клуба «Шахтёр» в ДНР.