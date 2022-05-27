В Госдуме поддержали инициативу воссоздания донецкого «Шахтёра»

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищёв прокомментировал идею воссоздания футбольного клуба «Шахтёр» в Донецкой Народной Республике.

«Воссоздавать эту команду — очень правильное решение, которое надо поддержать и оказать помощь. В Донецке любят футбол. Это очень правильная идея, которая будет хорошо воспринята всеми жителями и профессионалами», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

«Шахтёр» был основан в 1936 году. До 2014 года команда выступала на «Донбасс Арене». Позже донецкой команде пришлось переехать сначала во Львов, а затем в Харьков из-за событий в регионе. Начиная с мая 2020 года «горняки» сменили прописку на киевскую.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что планирует создать футбольный клуб «Шахтёр» вместо сменившей прописку команды украинского бизнесмена Рината Ахметова.