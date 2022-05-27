В ДНР планируют воссоздать футбольный клуб «Шахтёр»

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что планирует создать футбольный клуб «Шахтёр» вместо сменившей прописку команды украинского бизнесмена Рината Ахметова.
В ДНР планируют воссоздать футбольный клуб «Шахтёр»
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«Тот «Шахтёр» — а сейчас он «Шахтар» — поменял уже прописку. Он то львовский был, то киевский. Сейчас их везде выгоняют, прогоняют, я не знаю, какую он прописку сейчас имеет. Но тот клуб уже к Донецку не имеет никакого отношения», — приводит слова Пушилина РИА Новости.

Он также заявил, что у республики есть место для игр команды, а также предложения по спонсорам.

«Шахтёр» был основан в 1936 году. До 2014 года команда выступала на «Донбасс-Арене». Позже донецкой команде пришлось переехать сначала во Львов, а затем в Харьков из-за событий в регионе. Начиная с мая 2020 года «горняки» играют в Киеве.

Ранее директор донецкого «Шахтёра» Дарио Срна заявил, что клуб хочет проводить домашние матчи Лиги чемпионов сезона-2022/23 в Варшаве.

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