«Шахтёр» хочет проводить домашние матчи Лиги чемпионов в Польше

Директор донецкого «Шахтёра» Дарио Срна заявил, что клуб хочет проводить домашние матчи Лиги чемпионов сезона-2022/23 в Варшаве.

«Недавно «Шахтёр» сыграл товарищеский матч с «Легией». И не исключено, что это был не последний матч нашего клуба в Польше... Мы хотим играть матчи Лиги чемпионов в Польше», — цитирует Срну Sportowe Fakty.

По его словам, таким образом украинский клуб мог бы выразить свою благодарность полякам. Он также сожалеет, что польские коллективы давно не попадали в групповой этап ЛЧ, но в «Шахтёре» были бы рады привезти турнир такого масштаба в страну.

«Думаю, Варшава была бы очень хорошим местом для наших матчей в Лиге чемпионов», — добавил Срна.

Ранее сообщалось, что «Шахтёр» напрямую попадёт в групповой этап ЛЧ благодаря поражению «Вильярреала» от «Ливерпуля» в полуфинале турнира.