«Очередной русофобский выпад со стороны США»: как в России отреагировали на призыв исключить страну из спорта

В посольстве России в США жёстко отреагировали на призыв временно приостановить членство российских ассоциаций в международных спортивных федерациях. В ведомстве назвали инициативу русофобской и охарактеризовали как часть нелепой кампании по отмене страны. В свою очередь, Вячеслав Колосков считает, что ФИФА не станет исключать РФС из состава участников, а заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова уверена: нужно продолжать развивать фигурное катание, несмотря на санкции.

Последние несколько месяцев российский спорт переживает тяжёлые времена. В настоящий момент большинство атлетов отстранены от международных соревнований, а другим позволено выступать на турнирах лишь в нейтральном статусе. Так, футбольная сборная лишилась возможности квалифицироваться на чемпионат мира в Катаре, а хоккейная — выступить на первенстве планеты в Финляндии, куда могла повезти сильнейший состав. Под санкциями находятся баскетболисты, фигуристы и многие другие. А накануне стало известно, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила срок дисквалификации россиян на весь летний сезон.

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Накануне Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором присоединился к призыву отстранить российские федерации от международных спортивных организаций. Инициативу поддержали ещё 34 страны, включая Великобританию, Германию, Польшу, Финляндию и Швецию, а санкциям предлагалось подвергнуть ещё и Белоруссию.

Кроме того, в организации потребовали отстранить от влиятельных должностей в международных спортивных федерациях лиц, тесно связанных с Россией и Белоруссией, а также задуматься о возможности приостановки трансляций спортивных мероприятий на территории стран. Что касается спортсменов, то их предложено допускать до международных турниров лишь в нейтральном статусе, а также запретить им использование национальной символики и гимна. Также нейтральному подходу должны соответствовать любые публичные заявления или символы.

Изначально призыв отстранить Россию и Белоруссию от мирового спорта озвучил министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук. В начале июля он сообщил о подписании его коллегами совместного заявления с требованием приостановить членство государств в спортивных организациях.

Что касается позиции Госдепа США, то на неё незамедлительно отреагировали в посольстве России в Соединённых Штатах. В ведомстве жёстко раскритиковали данную инициативу союзных стран, назвав её главной целью «сдерживание России».

«Обратили внимание на очередной русофобский выпад со стороны США и их сателлитов, которые не оставляют попыток ограничить российское участие в спортивных мероприятиях. Делается это под надуманным предлогом о якобы нарушении нами международных обязательств и попрании прав человека в контексте специальной военной операции на Украине… Рассматриваем данный шаг как политизированный и имеющий целью, как здесь выражаются, «сдержать» нашу страну. При этом очевидно, что Украина — лишь повод. Гонения на российских атлетов начались задолго до нынешних событий. Это часть нелепой кампании по отмене России», — говорится в сообщении.

В посольстве назвали данные действия примером «нечестной конкуренции», направленной на лишение российских спортсменов возможности состязаться на равных с оппонентами из других государств. Также в ведомстве напомнили, что спорт должен оставаться вне политики, а его использование в качестве инструмента давления «противоречит духу состязательности и здоровой конкуренции».

Осудили данную инициативу и в Государственной думе. Так, заместитель главы комитета по спорту Сергей Бурлаков назвал это очередным вбросом со стороны Госдепартамента США, но также выразил мнение, что «обрушившаяся на российских спортсменов волна негодования постепенно сошла на нет».

«Любой здравомыслящий человек прекрасно осознаёт, что санкции, направленные в адрес наших атлетов, несправедливы и даже абсурдны. Вот и приходится изобретать новые информационные поводы… Развлекайтесь, Россия давно и открыто высказала свою позицию. Мы за спорт вне политики, за открытые, честные соревнования и дружбу между спортсменами всего мира», — цитирует Бурлакова РИА Новости.

Не видит серьёзного повода для беспокойства и почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. По его словам, даже если 35 стран обратятся в ФИФА с требованием отстранить Россию, добиться этого вряд ли удастся.

«Угрозы исключения РФС из ФИФА нет. В конгрессе участвуют представители 211 национальных футбольных ассоциаций. Против нас же выступили 35 стран. Даже если ещё десяток прибавится, это ничего не изменит. Никакого риска нет. Дело в том, что Россию вновь хотят исключить, руководствуясь политическими мотивами. А в уставе Международной федерации футбола чётко прописано, при каких условиях национальная федерация может лишиться членства. Так что никаких шансов у инициаторов этой провокации нет», — заявил Колосков RT.

Что касается потенциального запрета на трансляцию спортивных соревнований, то в этом вопросе Колосков был не так однозначен. Ранее показ матчей своих национальных первенств на территории России запретили Англия и Франция, и не исключено, что в будущем отечественные болельщики лишатся возможности наблюдать за играми Лиги чемпионов.

«Теоретически такая опасность есть. Ведь и у Лиги чемпионов, и у чемпионата мира по футболу есть спонсоры. Если они вдруг займут единую позицию, УЕФА и ФИФА не останется ничего иного, кроме как пойти им навстречу. Но я думаю, что до этого не дойдёт. Пока такой практики не было. Не думаю, что это произойдёт», — добавил Колосков.

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В свою очередь, в мире фигурного катания несколько иначе расценивают сложившуюся ситуацию. По мнению заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой, отечественные спортсмены находятся в сложном положении, а санкции наносят серьёзный ущерб развитию спорта в стране. Однако окончательно сломить отечественных фигуристов не получится.

«Думаю, хуже, чем есть сейчас, уже не будет. В нашей стране не прекратят развивать спорт. А создать мир без нас не получится», — заявила Тарасова.

При этом трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина затруднилась ответить, какое влияние может оказать потенциальное исключение российских федераций из международных организаций.

«Мне кажется, российские спортсмены уже находятся в таком сложном положении, что чуть хуже или чуть лучше — не имеет особого значения. Такое впечатление, [в мире] не знают, что бы ещё придумать. Мне сложно предугадать, как теоретическое исключение российских спортивных федераций из международных организаций повлияет на сложившуюся ситуацию. Сейчас остаётся лишь наблюдать за развитием событий и реагировать по ходу действий», — сказала Роднина.