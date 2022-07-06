США и ещё 34 страны призвали исключить Россию из спорта

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35 стран, в число которых входят США, выступили за приостановление членства национальных органов управления спортом России и Белоруссии в международных спортивных федерациях.
США и ещё 34 страны призвали исключить Россию из спорта
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«Национальные ведомства по управлению спортом России и Беларуси должны быть отстранены от международных спортивных федераций», — передаёт ТАСС.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.

Ранее Томас Бах заявил, что организация сохраняет свою позицию относительно отстранения российских и белорусских спортсменов.

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