США и ещё 34 страны призвали исключить Россию из спорта

35 стран, в число которых входят США, выступили за приостановление членства национальных органов управления спортом России и Белоруссии в международных спортивных федерациях.

«Национальные ведомства по управлению спортом России и Беларуси должны быть отстранены от международных спортивных федераций», — передаёт ТАСС.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.

Ранее Томас Бах заявил, что организация сохраняет свою позицию относительно отстранения российских и белорусских спортсменов.