Бах: МОК сохраняет свою позицию относительно отстранения россиян от соревнований

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация сохраняет свою позицию относительно отстранения российских и белорусских спортсменов.

«Мы сохраняем ранее занятую нами позицию, которая очень ясна, включая наши рекомендации международным спортивным федерациям, не приглашать спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования. Сейчас не время отменять эти рекомендации», — приводит слова Баха ouest-france.fr.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

Ранее в FISU сообщили о продлении отстранения россиян от международных соревнований.