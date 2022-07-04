Бах: МОК сохраняет свою позицию относительно отстранения россиян от соревнований

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация сохраняет свою позицию относительно отстранения российских и белорусских спортсменов.
Бах: МОК сохраняет свою позицию относительно отстранения россиян от соревнований
  • Legion-Media

«Мы сохраняем ранее занятую нами позицию, которая очень ясна, включая наши рекомендации международным спортивным федерациям, не приглашать спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования. Сейчас не время отменять эти рекомендации», — приводит слова Баха ouest-france.fr.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

Ранее в FISU сообщили о продлении отстранения россиян от международных соревнований.

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