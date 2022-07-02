В FISU сообщили о продлении отстранения россиян от международных соревнований
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз организации.
Отмечается, что действие своего решения о неучастии россиян и белорусов продлили до конца 2022 года. Решение на 2023 год будет принято в октябре.
28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.
Ранее сообщалось, что Министерство спорта России прорабатывает новый формат соревнований для студентов в Екатеринбурге из-за переноса Универсиады.