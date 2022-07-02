В FISU сообщили о продлении отстранения россиян от международных соревнований

Международная федерация университетского спорта (FISU) объявила о продлении отстранения российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз организации.

Отмечается, что действие своего решения о неучастии россиян и белорусов продлили до конца 2022 года. Решение на 2023 год будет принято в октябре.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

Ранее сообщалось, что Министерство спорта России прорабатывает новый формат соревнований для студентов в Екатеринбурге из-за переноса Универсиады.