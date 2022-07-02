В FISU сообщили о продлении отстранения россиян от международных соревнований

Короткая ссылка
Международная федерация университетского спорта (FISU) объявила о продлении отстранения российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.
В FISU сообщили о продлении отстранения россиян от международных соревнований
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз организации.

Отмечается, что действие своего решения о неучастии россиян и белорусов продлили до конца 2022 года. Решение на 2023 год будет принято в октябре.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

Ранее сообщалось, что Министерство спорта России прорабатывает новый формат соревнований для студентов в Екатеринбурге из-за переноса Универсиады.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить