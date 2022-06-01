В Министерстве спорта России разрабатывают новый формат соревнований вместо Универсиады

Министерство спорта России прорабатывает новый формат соревнований для студентов в Екатеринбурге из-за переноса Универсиады.

«По поручению правительства в связи с переносами сроков проведения Универсиады в Екатеринбурге прорабатывается формат мероприятия для студентов», — цитирует пресс-службу Минспорта России ТАСС.

29 апреля исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта (FISU) принял решение о переносе Всемирных студенческих игр 2023 года в Екатеринбурге, которые должны были пройти с 7 по 19 августа 2023 года.

Универсиада является последним крупным спортивным международным событием, право на проведение которого остаётся в России после начала введения масштабных санкций в отношении российского спорта.

Ранее сообщалось, что Всемирная летняя Универсиада — 2022, которая должна была пройти в китайском Чэнду с 26 июня по 7 июля, перенесена на год из-за нового вида коронавируса в стране.