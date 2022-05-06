Всемирная летняя Универсиада — 2022 в Китае не состоится из-за коронавируса

Всемирная летняя Универсиада — 2022, которая должна была пройти в китайском Чэнду с 26 июня по 7 июля, перенесена на год из-за нового вида коронавируса в стране.

«Решение о переносе Универсиады в Чэнду было нелёгким, но это правильное решение для спортсменов. Их благополучие всегда является нашим приоритетом номер один», — приводит слова исполняющего обязанности президента FISU Леонца Эдера сайт организации.

Напомним, что соревнования должны были пройти ещё 8—19 августа 2021 года, но были перенесены из-за пандемии COVID-19.

Ранее исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта (FISU) принял решение о переносе летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге.