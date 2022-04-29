Универсиада 2023 года перенесена из Екатеринбурга

Исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта (FISU) принял решение о переносе летней Универсиады 2023 года из Екатеринбурга.

Во время онлайн-заседании исполнительного комитета FISU было принято решение отложить право Екатеринбурга на проведение Всемирных студенческих игр, сообщается на сайте FISU.

Соревнования должны были пройти с 7 по 19 августа 2023 года.

При этом речи о полной отмене Игр пока не идёт. Предположительно, окончательная судьба Универсиады-2023 решится на заседании исполкома FISU в Брюсселе, который состоится в период с 10 по 12 ноября.

Универсиада является последним крупным спортивным международным событием, право на проведение которого остаётся в России после начала введения масштабных санкций в отношении российского спорта.

Ранее сообщалось, что российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в Универсиаде 2022 года.