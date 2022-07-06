Роднина считает, что после призыва 35 стран исключить Россию из спорта ничего не изменится

Депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на заявление 35 стран о приостановлении членства национальных органов управления спортом России и Белоруссии в международных спортивных федерациях.

«Мне кажется, российские спортсмены уже находятся в таком сложном положении, что чуть хуже или чуть лучше — не имеет особого значения. Такое впечатление, (в мире) не знают, что бы ещё придумать. Мне сложно предугадать, как теоретическое исключение российских спортивных федераций из международных организаций повлияет на сложившуюся ситуацию. Сейчас остаётся лишь наблюдать за развитием событий и реагировать по ходу действий», — заявила Роднина RT.

Ранее она высказалась о ситуации с отстранением спортсменов от международных соревнований.