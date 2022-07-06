Роднина прокомментировала ситуацию с отстранением спортсменов от международных турниров

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Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о ситуации с отстранением спортсменов от международных соревнований.
Роднина прокомментировала ситуацию с отстранением спортсменов от международных турниров
  • РИА Новости

«Уже сейчас очень многие спортсмены не могут выступать на международных соревнованиях. Но надо понимать, что в этой ситуации всё зависит от самих спортивных федераций. Тот же Международный олимпийский комитет (МОК) может дать рекомендацию, а каждая организация решает сама. Где федерации нормальные, нормальное и решение», — заявила Роднина RT.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что организация сохраняет свою позицию относительно отстранения российских и белорусских спортсменов.

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