Роднина прокомментировала ситуацию с отстранением спортсменов от международных турниров

Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о ситуации с отстранением спортсменов от международных соревнований.

«Уже сейчас очень многие спортсмены не могут выступать на международных соревнованиях. Но надо понимать, что в этой ситуации всё зависит от самих спортивных федераций. Тот же Международный олимпийский комитет (МОК) может дать рекомендацию, а каждая организация решает сама. Где федерации нормальные, нормальное и решение», — заявила Роднина RT.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что организация сохраняет свою позицию относительно отстранения российских и белорусских спортсменов.